De verwachte opstelling bij Club Brugge én Real Madrid: Openda en Schrijvers in de spits, Madrilenen starten met “B-elftal”

Vanavond neemt Club Brugge het op de laatste speeldag van de Champions League op tegen het grote Real Madrid. De troepen van Philippe Clement hopen op een stunt in eigen huis, maar moeten enkele sterkhouders noodgedwongen missen.

De verwachte opstelling van Club Brugge Foto: rr.

Zo liepen Mata en Diatta beiden tegen een (vermijdbare) rode kaart in het slot van de uitwedstrijd tegen Galatasaray (1-1). Kapitein Ruud Vormer maakt na drie speeldagen schorsing dan weer zijn wederoptreden op het middenveld. Achteraan lijkt de 18-jarige Kossounou de plaats van Mata in te nemen. Aanvallers Openda en Schrijvers moeten voorin voor extra snelheid zorgen.

Invallers: Horvath, Sobol, Cools, Balanta, De Ketelaere, Vossen, Okereke, Tau

Geblesseerd: Mitrovic

Geschorst: Mata (1/1), Diatta (1/1)

Op 1 kaart van schorsing: Openda

Zidane kiest voor “B-elftal” bij Real

Real Madrid is al zeker van de 1/8e finales in de Champions League en liet enkele opvallende sterkhouders thuis. Onder meer kapitein Sergio Ramos en middenvelder Toni Koos krijgen rust van coach Zidane. Gareth Bale, hersteld van een hamstringblessure, zit dan weer wel in de selectie. Eerder werd al bekend dat Eden Hazard met een blessure verstek moet geven voor de wedstrijd in Jan Breydel.

De verwachte opstelling van Real Madrid. Foto: rr.

Invallers: Courtois, Carvajal, Varane, Casemiro, Benzema, Bale, Brahim

Geblesseerd: Hazard, Vazquez, James, Marcelo, Asensio, James Rodriguez

Geschorst: niemand

Op 1 kaart van schorsing: niemand