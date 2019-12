Democraten onthullen beschuldigingen tegen Trump: “Ook president staat niet boven de wet”

De Democraten sturen aan op de afzettingsprocedure sinds ze vernamen dat de Amerikaanse president aan Oekraïne had gevraagd om een onderzoek in te stellen naar voormalig vicepresident Joe Biden, die zich kandidaat stelt voor de presidentsverkiezingen van 2020. “De president heeft niet alleen druk uitgeoefend op Oekraïne om zo de aankomende presidentsverkiezingen te beïnvloeden, hij heeft daarmee ook onze nationale veiligheid in gevaar gebracht”, zegt Democraat en voorzitter van de justitiecommissie, Jerry Nadler. “Het gaat hier om ernstige delicten en daarnaast heeft hij zijn eed aan het Amerikaanse volk verbroken. Ook de president staat niet boven de wet.”

Bijna alle 235 Democraten, die de meerderheid hebben in het Huis van Afgevaardigden, stemden voor de afzetting van de president. Als de beschuldigingen ook volgende week in de plenaire vergadering overeind blijven, wordt Trump de derde president uit de Amerikaanse geschiedenis die in staat van beschuldiging wordt gesteld in het Amerikaanse Congres: alleen Andrew Johnson en Bill Clinton gingen hem vooraf.

Toch betekent dat niet meteen het einde van Trumps presidentschap. Het is uiteindelijk de Senaat die moet oordelen over zijn lot, en daar hebben de Republikeinen de meerderheid. Verwacht wordt dat, ondanks interne strubbelingen rond zijn persoon, de partij zich als één blok achter de president zal scharen.(lla)