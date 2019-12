Orde der Artsen opent onderzoek naar uitspraken Hoeyberghs

UGent overweegt tijdelijke schorsing van studentenvereniging KVHV

Slechts zelden treedt de Orde der Artsen op voor uitspraken van een arts. “Naar mijn weten is dat nog maar enkele keren voorgekomen, maar ik denk dat het hier vrij duidelijk is”, zegt dokter Jos Vandekerkhof, voorzitter van de Limburgse provinciale raad van de Orde Der Artsen. “Die uitspraken zijn er los over, we kunnen dit niet aan ons laten voorbijgaan.”

En zo geschiedde, want gisteren is de Orde der Artsen – die overigens enkele jaren geleden de naam ‘Orde der Geneesheren’ wijzigde wegens seksisme – een onderzoek gestart naar de plastisch chirurg. Nu moet een commissie de zaak bekijken en beslissen of Hoeyberghs moet verschijnen voor de Provinciale Raad van de Orde der Artsen. “Dan volgt een proces, voor een rechtbank van artsen, bijgestaan door twee magistraten die waken over het correcte verloop van de zaak”, zegt professor Michel Deneyer, ondervoorzitter van de Nationale Raad van de Orde der Artsen. Zo’n proces kent vier mogelijke uitkomsten: een waarschuwing, berisping, schorsing of levenslange schrapping als arts. “Er zijn 50.000 andere artsen die met hart en ziel hun roeping volgen. Met name: mensen helpen. Dat een enkeling dat besmeurt, kunnen we niet tolereren.”(adm)