Ruime zege tegen Racing Genk was niet genoeg: het Napoli van Dries Mertens ontslaat trainer Carlo Ancelotti

Napoli heeft Carlo Ancelotti op straat gezet. De Italiaan kreeg het nieuws te horen enkele uren nadat Napoli zich met een klinkende 4-0 zege tegen Genk verzekerde van de 1/8e finales. Later werd het nieuws ook op het twitteraccount van de club officieel bevestigd.

Dat Napoli op zoek was naar een nieuwe coach, was al lang geen geheim meer in Italië. Verschillende media maakten zelfs voor de wedstrijd tegen KRC Genk al gewag dat Ancelotti -ongeacht de uitslag - aan zijn laatste uren als trainer bezig was.

Op sportief vlak ging het al maanden slecht met de club uit Zuid-Italië. Dries Mertens en co. konden de voorbije zeven competitiewedstrijden niet winnen en kamperen momenteel op een troosteloze zevende plek in de Serie A. Ook dit seizoen lijkt de titel zeer ver weg voor Napoli: grote rivaal Juventus heeft al 15 punten meer, leider Inter met Romelu Lukaku zelfs al 17 punten.

Ook de vele problemen naast het veld zorgden voor heel wat commotie binnen de ploeg. Zo weigerden Ancelotti en zijn spelers vorige maand nog een opgelegd trainingskamp van voorzitter Aurelio de Laurentiss. Als reactie daarop zwaaide het extravagante opperhoofd met zware spelersboetes. Die constante wrevel leidde uiteindelijk het ontslag van de 60-jarige Ancelotti in. Napoli maakte voorlopig nog geen opvolger bekend, al lijkt Gennaro Gattuso (ex-trainer van AC Milan) volgens de Italiaanse media een grote kanshebber.