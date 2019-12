Axel Ronse (N-VA) wil aanwervingspremie voor langdurig werkzoekenden afschaffen

Als het van Vlaams parlementslid Axel Ronse (N-VA) afhangt, moet de Vlaamse regering de aanwervingspremie voor langdurig werkzoekenden afschaffen. Sinds 2017 werd de premie slechts 1.138 keer uitgekeerd aan werkgevers. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) op een parlementaire vraag.

De aanwervingspremie of ‘aanwervingsincentive’, die bestaat sinds 1 januari 2017, is bedoeld om werkgevers aan te sporen om langdurig werkzoekenden aan te werven. Werkgevers kunnen een premie van 4.250 euro krijgen als ze een langdurig werkzoekende (van 25 tot 55 jaar oud) aanwerven.

De premie is sinds de start 6.685 keer aangevraagd, maar werd voorlopig maar 1.138 keer uitgekeerd. Dat er zo’n groot verschil is tussen het aantal aanvragen en het aantal uitkeringen, heeft onder meer te maken met het gebruik van de online toepassing voor de premie. Die wordt blijkbaar vaak gewoon gebruikt om na te gaan of een werknemer voldoet aan de voorwaarden.

Het totaal aantal uitgekeerde premies blijft in ieder geval laag, ook gezien de vooropgestelde budgetten. Zo is er dit jaar 21,6 miljoen euro voor de maatregel uitgetrokken, maar is er tot nu toe amper 2,7 miljoen euro uitgegeven. De regering heeft al laten verstaan dat ze de aanwervingspremie wil evalueren en eventueel bijsturen.

Volgens N-VA-parlementslid Axel Ronse is er minstens een bijsturing nodig. “De langdurig werklozen blijven de achilleshiel van ons activeringsbeleid en we moeten alle middelen aanwenden om hen te activeren. Maar heeft het wel nut om geld en een administratie te blijven voorzien voor een maatregel die zo weinig succesvol is?”, aldus Ronse. Volgens de N-VA’er kunnen de middelen misschien beter ingezet worden voor extra opleidingen. Dat zou de kloof met de arbeidsmarkt kunnen verkleinen. “Werkgevers zijn op zoek naar skills, niet naar subsidies”, aldus Ronse.