Canadese luchtvaartmaatschappij maakt eerste commerciële vlucht met een elektrisch vliegtuig

De test duurde maar drie minuten, maar een Canadese operator van zeevliegtuigen heeft dinsdag een succesvolle vlucht afgelegd met een volledig elektrisch vliegtuig. Dat is een wereldprimeur: het was de eerste keer dat een vliegtuig met betalende passagiers vloog met een elektrische motor.

Luchtvaartmaatschappij Harbour Air, dat in Vancouver gevestigd is, en de Amerikaanse motorbouwer magniX, testten hun omgebouwd DHC-2-vliegtuigje waar zes passagiers in kunnen zitten op de Fraser rivier in de buurt van Richmond in de provincie Brits-Columbia.

Piloot, oprichter en CEO van Harbour Air Greg McDougall. Foto: AFP

Achter de stuurknuppel zat de CEO en oprichter van Harbour Air, Greg McDougall. “Vandaag hebben we geschiedenis geschreven”, stelt hij in een mededeling. Canada heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in de luchtvaart en dat “we kunnen uitmaken van deze ongelooflijke eerste mijlpaal is iets waar we heel trots op zijn”.

De testvlucht was een eerste stap om goedkeuring te krijgen om een e-vliegtuig in te zetten voor commercieel gebruik, stellen de twee bedrijven in een mededeling. Ze verwachten dat die goedkeuring binnen twee jaar gebeurt, waarna commerciële vluchten in 2022 zouden beginnen.

Eerst hybride

De luchtvaartindustrie praat al jaren over de vraag of elektrische commerciële vluchten leefbaar zijn en deze vlucht kondigde aan dat “dit echt is”, verklaarde CEO van magniX Roei Ganzarski aan Fortune.

Batterijen opladen kost tot 50 keer minder dan vliegtuigbrandstof, maar met evenveel gewicht leveren de batterijen wel 40 keer minder energie dan brandstof. De batterijen waren dan ook overal gepropt waar er plaats is in het Harbour-toestel, dat een bereik van 160 kilometer had, aldus Ganzarski.

Door die lage energiedichtheid van batterijen zal het waarschijnlijk nog decennia duren voor grotere, regionale jetliners elektrisch zullen vliegen. Waarschijnlijk zullen hybride vliegtuigen het eerst overnemen. Aan zulke toestellen werken ook grote spelers als Boeing en Airbus.

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AP