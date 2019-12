Nog altijd acht vermisten na vulkaanuitbarsting Nieuw-Zeeland

Gespecialiseerde diensten zijn er nog niet in geslaagd om de lichamen van de acht vermiste mensen op het Nieuw-Zeelandse eiland Whakaari/White Island op te sporen omdat het te gevaarlijk is. De vulkaan is nog actief.

Maandag kwamen vijf mensen om het leven bij de uitbarsting van de vulkaan op het eiland. Dinsdag overleed nog iemand aan zijn verwondingen. Daarnaast zijn zeker acht mensen nog vermist op het eiland, maar de politie zegt dat er praktisch geen hoop meer is dat ze nog in leven zijn.

“We begrijpen dat de families en de bevolking willen dat de lichamen zo snel mogelijk worden opgespoord”, verklaarde Bruce Bird van de politie woensdag in Whakatane. “Maar we kunnen geen andere mensen in gevaar brengen. We moeten zeker zijn dat het veilig is om naar het eiland te gaan.”

Momenteel worden 30 patiënten nog verzorgd in brandwondencentra in 6 ziekenhuizen in het land. Onder hen zijn 25 nog in een kritieke toestand. Het gaat om mensen uit Australië, de VS, Nieuw-Zeeland, Duitsland, China, het Verenigd Koninkrijk en Maleisië.

Woensdagochtend werden verhoogde vulkanische trillingen waargenomen waardoor de komende 24 uur nog uitbarstingen kunnen plaatsvinden.

