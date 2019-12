Woensdag bewolkt en regenachtig

Woensdag begint met enkele opklaringen in het westen en bewolkt weer elders. In het centrum en het oosten valt er nog neerslag. Op de toppen van de Ardennen valt (smeltende) sneeuw en deze kan tijdelijk blijven liggen. Deze namiddag is het wisselend bewolkt en neemt de kans op buien toe, vooral dan in het westen. De maxima liggen tussen 1 graden in de Hoge Venen en 8 graden in het westen. De wind waait matig uit het zuidwesten.

Woensdagavond en -nacht trekt een buienlijn van west naar oost door het land. In de Ardennen kunnen de buien opnieuw winters van karakter worden met tijdelijk wat sneeuw op de toppen. In het tweede deel van de nacht wordt het droog met meer opklaringen vanuit het westen. De minima liggen tussen -2 en +3 graden. In het tweede deel van de nacht is het opletten voor vorming van lokale ijsplekken.

Donderdag begint droog met opklaringen in het westen. In het oosten is er nog kans op enkele buien (winters op de hoogten). In de namiddag neemt de bewolking geleidelijk toe vanaf de Franse grens. Na een frisse start stijgen de maxima naar 0 of 1 graad op de hoogten en tot 6 graden in het westen.

Vrijdag liggen we in de achterzijde van de storing die donderdagnacht over ons land trekt. In een onstabiele lucht krijgen we soms regen of buien, nog steeds met een winters karakter in de Ardennen. De maxima liggen tussen 1 en 7 graden.