Wouter Van Besien half jaar na verkiezingen nog steeds geen nieuwe job: “Ik wéét nog niet wat ik ga doen”

Na de verkiezingen in mei greep Wouter Van Besien (Groen) naast een zetel in het Vlaams Parlement. Tot vandaag heeft hij nog altijd geen nieuwe job. “Ik wéét nog niet wat ik ga doen”, zegt hij in Het Laatste Nieuws.

Met slechts vier zetels voor Groen in het Vlaams Parlement was voor Wouter Van Besien geen plaats meer na de verkiezingen. Al heeft hij er altijd rekening mee gehouden dat hij eruit kon vallen, zegt hij nu in Het Laatste Nieuws. “Lijstduwer: dat was een risico. Maar ik heb toegezegd en dus moet ik achteraf niet zagen.”

Een andere job heeft hij vandaag nog niet. “Op dit moment verloopt mijn leven tegelijkertijd relaxed én spannend, omdat het alle kanten uit kan. We zullen zien wat er in 2020 uit de bus komt.” Nadat hij zijn zetel kwijtraakte, deelde hij op Twitter nog meer dat hij “andere horizonten zou opzoeken”. Maar in welke richting hij nu zijn nieuwe job zoekt, verklapt hij niet.

Intussen is Van Besien nog fractieleider van Groen in de Antwerpse gemeenteraad en geniet hij van de tijd met zijn gezin met vier kinderen. “Ik heb veel periodes gekend dat mijn job alles opslorpte. Eens wat afstand nemen: dat doet je goed.”