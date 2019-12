Nederlandse actrice die op Tomorrowland werd betrapt met drugs moet nog slechts enkele dagen in de cel

Antwerpen - De Nederlandse Imanuelle Grives moet nog slechts enkele dagen van haar effectieve celstraf van één jaar uitzitten. Dat melden diverse Nederlandse media en het nieuws wordt door het Antwerpse parket bevestigd. De actrice werd op Tomorrowland betrapt met een grote hoeveelheid drugs.

De actrice werd op 21 juli tegengehouden bij de ingang van het dancefestival Tomorrowland in Boom. Ze had een grote hoeveelheid drugs bij zich. In een appartement dat ze via Airbnb huurde, lagen nog verschillende soorten drugs.

Grives zat afgelopen zomer al bijna twee maanden in voorlopige hechtenis. Bij een celstraf van één jaar of minder moet je in België slechts een zesde uitzitten. Daarom zou de actrice nog zo’n dikke week in de cel moeten zitten. “Het exacte aantal dagen wordt later bepaald”, bevestigt parketwoordvoerder Kristof Aerts het nieuws.