Vijf jaar geleden redden Esther en Jurgen 11-jarige Yuki uit de bijtende muilen van elf razende honden: “Mijn helden werden ondertussen vrienden”

Zoersel / Riemst -

Jurgen Mariën (32) en Esther Tuls (33) uit Zoersel kregen dinsdag in het Antwerps provinciehuis van gouverneur Cathy Berx het Burgerlijk Ereteken voor Moed, Zelfopoffering of Menslievendheid. Op 2 februari 2014 redde het koppel als toevallige passanten in het Limburgse Riemst de toen 11-jarige Yuki Lahaye uit de bijtende muilen van elf razende honden. “Zij zijn écht mijn helden. Zonder hen was ik er nu niet meer”, zegt Yuki Lahaye, die 111 littekens op haar armen, benen en rug heeft.