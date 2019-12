Advocate licht rijkste Belgische familie op voor 55 miljoen euro

Een Belgische advocate is in Zwitserland veroordeeld voor het verduisteren van aandelen van de familie Spoelberch. “Het was bijna de perfecte misdaad.”

De 57-jarige advocate verduisterde AB InBev-aandelen die nu meer dan 55 miljoen euro waard zijn. Zelf ontkent ze elke vorm van verduistering. Volgens haar kreeg ze de aandelen als beloning voor haar werk.

De vrouw werkte lange tijd voor burggravin en AB InBev-erfgename Amicie de Spoelberch, de weduwe van zakenman Luka Bailo. De familie Spoelberch is een van de rijkste families van België en een belangrijke aandeelhouder van biergigant AB InBev. Amicies twee geadopteerde zonen Alexis en Patrice Bailo de Spoelberch, de kinderen uit een vorig huwelijk van Bailo, dienden een klacht in tegen de advocate voor oplichting. Na de dood van Bailo in 2004 zouden de aandelen ontvreemd zijn in Luxemburg.

De aandelen waren lange tijd spoorloos. Volgens het parket in Genève had de verdachte verschillende offshorebedrijven opgericht en allerlei stappen ondernomen om de oorsprong van de aandelen te verdoezelen.

Catch me if you can

Advocaat Vincent Jeanneret sprak tijdens het proces van “bijna de perfecte misdaad”. “Maar wanneer je een financieel plan opstelt, moet je onthouden wat je al gedaan hebt. Uiteindelijk maak je grote fouten.”

Rechtbankdocumenten tonen volgens Jeanneret haastige transfers naar Singapore, Dubai en Monaco aan. Hij omschreef de feiten als een ‘Catch me if you can’-scenario, een verwijzing naar een Hollywoodfilm over een meesteroplichter.

Straf

De advocate is veroordeeld tot dertig maanden cel, waarvan de helft met uitstel. Omdat ze al een tijd in voorhechtenis heeft gezeten, moet ze in Zwitserland niet meer naar de gevangenis. De rechters hebben ook de inbeslagname van tientallen miljoenen geëist. Het parket had vier jaar cel gevorderd.

De advocate, wier naam niet is vrijgegeven, was in 2016 al eens in Luxemburg veroordeeld voor een poging tot fraude met het testament van Amicie de Spoelberch. Toen kreeg ze 24 maanden cel, waarvan 15 met uitstel. Luxemburg heeft om haar uitlevering gevraagd.