Schauvliege: “Anuna en haar moeder mogen kwaad zijn op mij, maar mogen mijn dochter en ik dan ook kwaad zijn op hen?”

In een interview met Knack blikt Joke Schauvliege (CD&V) terug op haar ontslag als Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, in februari. Daarin zegt ze dat ze het pijnlijk vond dat “een paar mensen van mijn partij er als de kippen bij waren om mijn verdere functioneren ter discussie te stellen”. En ze gaat er ook in op de kritiek van de moeder van Anuna De Wever.

Dat de moeder van klimaatactiviste Anuna De Wever in een interview kritiek uitte omdat Joke Schauvliege na haar ontslag bij de verkiezingen toch nog opkwam, kan Schauvliege naar eigen zeggen moeilijk begrijpen. “Iedereen is vrij om zich kandidaat te stellen bij verkiezingen, en het is de kiezer die beslist. Dat is toch het democratische principe waar ik achter blijf staan. Ik zou niet goed weten waarom je daar kwaad voor moet worden.”

Waarop de journalist haar eraan herinnert dat ze de beweging van Anuna had weggezet als complot. “Mag ik aanstippen dat die beweging het ook heel hard op mijn persoon heeft gespeeld? Anuna en haar moeder hebben uiteraard het recht om kwaad te zijn. Maar mogen mijn moeder en mijn dochter dan ook kwaad zijn op hen?”

