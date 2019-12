Gerecht veroordeelt advocate voor oplichting AB InBev-familie

De strafrechtbank van Genève heeft maandag een Belgische advocate (57) veroordeeld tot 2,5 jaar cel, waarvan 15 maanden met uitstel, voor witwassen en oplichting. De rechtbank achtte het bewezen dat ze aandelen verduisterd had van twee leden van de familie de Spoelberch, een van de families achter de Belgisch-Braziliaanse biergigant AB InBev.

De 57-jarige advocate werkte lange tijd voor burggravin Amicie de Spoelberch. Zij is een erfgename van een van de rijkste families van België. Het zijn haar twee geadopteerde zoons, de broers Alexis en Patrice Bailo de Spoelberch, die een klacht indienden tegen de advocate. De vrouw verduisterde 815.000 aandelen van AB InBev.

Ze moet wel niet meer naar de cel, omdat ze al in voorhechtenis zat. Maar er loopt wel nog een aanhoudingsbevel uit Luxemburg: het gerecht in het groothertogdom had haar eerder veroordeeld voor poging tot oplichting. De advocate moet er nog negen maanden uitzitten. Het Zwitsers parket vroeg daarom de aanhouding na het proces, maar de strafrechter achtte zich niet bevoegd om op die vraag te antwoorden. Die beslissing hoort de Zwitserse federale autoriteiten toe, klonk het.

De 815.000 aandelen verdwenen in 2004. Ze zijn nu enkele tientallen miljoenen euro’s waard. Ze parkeerde die bij verschillende Zwitserse banken en waste ze nadien wit door op subtiele wijze financiële bedragen te gebruiken. De rechtbank sprak van zware feiten aangezien de familie een blind vertrouwen had in haar. Ze maakte gebruik van de kwetsbaarheid van de twee zoons: ze hadden net hun vader verloren en ze zaten aan de drank en drugs.

Volgens de rechtbank hield de advocate een fortuin van ongeveer 88 miljoen euro aan. Ze moet nu de 327.000 teruggevonden aandelen overmaken aan de broers en hen 34 miljoen euro betalen. Dat bedrag komt overeen met de waarde van de 488.000 ontbrekende aandelen. Het kanton Genève kan rekenen op een geconfisqueerd bedrag van zowat 30 miljoen euro.

De vrouw ontkende in de loop van het proces de aantijgingen. Bij de uitspraak van het vonnis bedankte ze wel de rechtbank voor een mild vonnis. Ze beloofde de eerste vlucht naar Luxemburg te nemen om er haar straf voort uit te zitten.