Hendrik Bogaert (CD&V): “Paarsgroen is pest en cholera samen”

“Paarsgroen is de pest en cholera samen”. Aan het woord is Kamerlid Hendrik Bogaert (CD&V), die zijn voorkeur voor een paarsgele regering woensdag in De Ochtend niet onder stoelen of banken stak. Hij belooft “elke lijn” van een paarsgroen verhaal “superkritisch te bekijken”. Bogaert vindt het ook positief dat de paarsgele piste, na de aanstelling van de nieuwe informateurs, “terug in de match” zit. “Het is de piste die de Vlaamse verkiezingsuitslag het meest reflecteert”.