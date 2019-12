Blunder Genk-doelman gaat de wereld rond, in Spanje zien ze match tegen “onbeduidend” Club Brugge vooral als kans voor jongeren

Spijtig genoeg voor Maarten Vandevoordt (17) is het zwarte randje dat zijn debuut als jongste doelman ooit in de Champions League kreeg, ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. In Spanje kijken ze dan weer vooral uit naar Club Brugge-Real Madrid… omdat ze ervan uitgaan dat de tweede garnituur zijn kans wel zal grijpen tegen een “onbeduidend” blauw-zwart.

De internationale pers focust na Napoli-Genk vooral op het ontslag van Carlo Ancelotti, die ondanks een ruime 4-0-zege in de Champions League wel zijn biezen moest pakken. En… de blunder van Genk-doelman Maarten Vandevoordt. Die trok sowieso al alle aandacht naar zich toe door op zijn zeventiende de jongste doelman ooit te worden in de Champions League. Maar bij de 1-0 ging hij in de fout toen hij Dries Mertens wilde uitkappen...

“Een gruwelijke fout”, zagen ze ook in Engeland. The Daily Mail: “Het had een historische avond moeten worden voor Maarten Vandevoordt. Hij zou in hetzelfde rijtje komen als Iker Casillas, David De Gea en Peter Cech. Maar zijn Champions League-debuut ging dinsdagavond al na drie minuten in rook op nadat een mislukte Cruijff-beweging op de rand van de kleine zestien verkeerd ging. Zijn poging om meteen indruk te maken werd een dure fout en zal om de verkeerde redenen onthouden worden. (...) Vandevoordt zal hopen dat het niet erger kan voor zijn nog jonge carrière na deze gênante blunder op het allerhoogste podium.”

“Onbeduidend” Club Brugge

In Spanje zijn ze al met andere dingen bezig. “El Madrid Millennial” blinkt op de voorpagina van sportkrant AS, een verwijzing naar de jonge ploeg waarmee Real aan de aftrap zou komen tegen Club Brugge. Met Militao (21), Valverde (21), Rodrygo (18), Vinicius (19) en Jovic (21) zouden er immers vijf spelers jonger dan 22 aan de aftrap komen.

De Madrileense krant noemt de partij in Brugge een “kansenmatch”. Zij die tot dusver niet al te veel in het stuk voorkwamen - Areola, Militao, Vinicius, Rodrygo, Jovic en zelfs Modric - moeten in het Jan Breydelstadion bewijzen dat ze zich weer in de ploeg kunnen knokken. “De match tegen Club Brugge is een trein die zij niet mogen missen. (...) ‘El Brujas’ is niet te stoppen in eigen land, maar onbeduidend in de Champions League - met uitzondering van hun gelijkspel in Bernabeu. Ze hebben nog altijd niet kunnen winnen.”

Club Brugge ontvangt woensdagavond (21u) Real Madrid op de zesde en laatste speeldag in Champions League-groep A. De Belgische competitieleider hoopt na de partij zeker te zijn van een stek in de zestiende finales van de Europa League. Als Galatasaray niet wint bij groepswinnaar Paris Saint-Germain, is Club Brugge zeker van overwintering in de Europa League. Winnen de Turken in Parijs, dan moet ook blauw-zwart een zege boeken om op de derde plaats te eindigen.