Lyon-kapitein Memphis Depay pakt eigen fan aan omwille van beledigend spandoek: “Ze spugen op ons”

Bizarre taferelen nadat Lyon zich dinsdagavond voor eigen volk kwalificeerde voor de achtste finales van de Champions League. Kapitein Memphis Depay, die enkele minuten eerder nog het beslissende doelpunt gescoord had, rende plots op één van zijn eigen fans af en rukte hem een spandoek uit de handen. Daarna kwam het tot een opstootje tussen spelers en supporters. Op het spandoek bleek ‘Marcelo (Lyon-verdediger, nvdr), rot op’ te staan, met een afbeelding van een ezel.

Rode Duivel Jason Denayer was er snel bij om een ziedende Depay weg te trekken bij de fans, die door stewards van het veld gehouden moesten worden. “Ik ben achter die supporter aangelopen en heb geroepen dat hij die vlag moest laten vallen”, deed een nog steeds boze Depay na de match zijn verhaal bij RMC Sports. “Wie heeft er nu tijd om een ezel op een vlag te verven? Als je daar tijd voor hebt, zou je jezelf beter eens wat vragen stellen. Als je naar het stadion komt, moet je ons steunen. Maar zij spugen gewoon op ons. Ik heb zoiets nog nooit meegemaakt.”

Foto: Photo News

De fans van Lyon vonden het niet kunnen dat de spelers hen niet kwamen groeten nadat ze zich verzekerd hadden van de achtste finales. “Het is moeilijk spelen als één van onze spelers problemen heeft met bepaalde supporters. Wat moeten wij dan doen? Hen gaan bedanken terwijl ze dingen zeggen over onze families, onze kinderen? Het heeft geen enkele zin om in een vol stadion te spelen als we na een goed resultaat het publiek niet kunnen bedanken.”

Depay was dinsdagavond de grote held voor Lyon door in de 82ste minuut nog de gelijkmaker te maken tegen RB Leipzig. Daardoor stoten de Fransen, met Jason Denayer in de basis, door naar de achtste finales van de Champions League.