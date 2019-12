Gentse huisarts krijgt 6 maanden cel wegens foute diagnose: “Hij heeft mij mijn overlevingskans ontnomen”

Gent - “Ik heb slechts 50 procent overlevingskans. Mijn huisarts is daarvoor verantwoordelijk”, verklaarde een patiënt in de rechtbank. De huisarts, uit het havengebied, heeft zes maanden cel gekregen voor onopzettelijke verwondingen. Een van zijn patiënten had prostaatkanker maar kreeg pas na elf jaar de diagnose. “Hij liet na de beklaagde door te sturen naar een specialist”, klinkt het in het vonnis.

“De beklaagde draagt als arts een zware verantwoordelijkheid”, aldus de rechter die het vonnis voorlas. “Hij liet na de beklaagde door te sturen naar een specialist en ontzegde hem van de nodige medische behandelingen. De beklaagde beschikt over geen schuldinzicht, wat de rechter zeer verontrust. We kunnen dit als samenleving kunnen we onmogelijk tolereren.” De arts kreeg de maximumstraf. De rechtbank hield daarbij ook rekening met het feit dat de beklaagde al in het verleden veroordeeld werd tot een jaar cel met uitstel.

Gebrek aan voorzichtigheid

De man met prostaatkanker kreeg pas na elf jaar een correcte diagnose. “Mijn overlevingskansen zijn mij ontnomen”, zei hij. “Ik ben naar een specialist gegaan. Toen ik daar het verdict kreeg, stortte mijn wereld in.” De rechter oordeelde dat de onopzettelijke verwondingen bewezen zijn: “Ondanks de hoge psa-waarden werd niet overgegaan tot verdere controles”, klinkt het. “Het gebrek van voorzorg of voorzichtigheid is voldoende aangetoond. Er is wel degelijk een oorzakelijk verband.”

Parkinson

De dokter werd vrijgesproken voor de foute diagnose van een andere patiënt. Een 72-jarige patiënte bleek dementerend te zijn maar ze kreeg onterecht te horen dat ze Parkinson had. De broer van de patiënte gaf een emotionele getuigenis in de rechtbank. “Mijn zus is gecrasht na de dood van haar man”, zegt hij. “Ik zei altijd tegen haar: ‘Laten we naar een specialist gaan.’ Maar ze luisterde naar haar huisarts. Die zei dat het niet nodig was.” De rechtbank achtte die feiten niet bewezen, er was teveel twijfel. “Ik wist van in het begin dat hij vrijgesproken ging worden”, zegt de broer na de uitspraak. “Er was te weinig bewijs. Ik weet wat er allemaal gebeurd. Maar je kan het niet zwart op wit bewijzen, dat is het probleem.”

Het openbaar ministerie vroeg zes maanden cel voor de arts. “Als dát de manier is om een diagnose te stellen, dan kan ik dat ook”, zei het openbaar ministerie. De advocaat van de arts vroeg de vrijspraak. “Hij is een gewetensvolle arts met een goed geheugen die adequaat het nodige over zijn patiënten registreert”, klonk het. De huisarts kreeg al een tuchtsanctie van de Orde van Geneesheren.