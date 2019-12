Verdachte van incident met hete olie in asielcentrum Lanaken voorgeleid

Lanaken -

Het parket van Limburg heeft dinsdagnamiddag een 23-jarige man bij de onderzoeksrechter in Tongeren laten voorleiden voor zijn betrokkenheid bij het incident in het asielcentrum Ter Dennen in Lanaken. Zondag rond 18 uur ontstond er onenigheid tussen een Palestijn en enkele Afghaanse bewoners van het asielcentrum in de Molenbergstraat, waarbij er met kokende olie werd gegooid.