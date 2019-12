Informateurs Coens en Bouchez: “We zijn optimistisch”

Kersverse informateurs Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) gaven woensdag een korte persconferentie. “We gaan alle tien de partijen ontmoeten.”

“De koning heeft ons opdracht toevertrouwd met een open agenda: dat wil zeggen dat we alle mogelijke pistes zullen onderzoeken”, vatte Joachim Coens aan. Vanaf vandaag starten ze de gesprekken. “We zullen alle tien de partijen ontmoeten, in volgorde van de verkiezingsresultaten.” Daar moeten we niets achter zoeken, zegt Coens. Het is enkel om er een objectieve manier van volgorde in te steken.

“We vertrekken niet van nul”, vervolgt Bouchez. “We gaan ons baseren op zowel het werk van Reynders-Vande Lanotte, Demotte-Bourgeois en Magnette.” Al zegt hij dat ze ook met een frisse blik zullen kijken. “Ze zullen ons nu een score vragen over onze slaagkansen, maar we gaan daar niet op in. We zijn wel optimistisch.”

“We zijn ínformateur, niet formateur”, benadrukt hij nadien. “We zijn er om te verduidelijken.” Deze namiddag beginnen ze het werk. Volgende week vrijdag 20 december brengen ze een eerste verslag uit.