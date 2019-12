Veroordeelde pedofiel die zich verkleedde als Sinterklaas moet naar cel

De rechter heeft beslist om de probatievoorwaarden in te trekken van de charmezanger die zich verkleedde als Sinterklaas. Hij kreeg die opgelegd nadat hij werd veroordeeld door kindermisbruik. Omdat hij die zijn voorwaarden schond, wordt de opgelegde celstraf effectief en moet hij naar de gevangenis.

Charmezanger en André Hazes-imitator Johnny M., in het dagelijkse leven gekend als A. B., werd begin dit jaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden met uitstel omdat hij jarenlang een relatie had met een minderjarig meisje. De moeder van het dertienjarige meisje ontdekte dat de twee een relatie hadden. Ze legde een klacht neer en het kwam tot een proces. J. M. vloog niet in de cel, maar moest zich wel aan enkele voorwaarden houden. Zo mocht hij tien jaar lang geen functie uitoefenen in verenigingen die zich op minderjarigen richten.

Na een klacht van zijn ex op maandag bleek echter dat de charmezanger zich als Sinterklaas verkleedde. Ik werd kotsmisselijk toen ik zag dat kinderen bij hem op de schoot gingen”, zei N. H. (41), een vrouw uit Brugge die enkele jaren geleden samen was met de charmezanger.

“Spijt”

In de rechtbank drukte de beklaagde woensdag zijn spijt uit en zei dat hij gewoon Sinterklaas speelde om een vriend uit de nood te helpen. Bovendien, zo zei hij, was er geen enkel gevaar omdat alles live werd uitgezonden via Youtube. Maar volgens het parket wist de man van zijn justitie-assistente dat hij absoluut niet mocht optreden als Sinterklaas. “En toch heeft hij het gedaan. Hij lacht justitie uit in het gezicht”, aldus de procureur.

“Het ging echt om een eenmalige fout”, zei de man nog. “Ik ga voortaan alles doen om mij aan mijn voorwaarden te houden.”

Ondanks de spijtbetuigingen heeft de rechter beslist om de voorwaarden in te trekken. “Het is zeer jammer dat je de kans niet hebt gegrepen dat ik je had gegeven”, zei de rechter.