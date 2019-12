Ex-ploegmaat deelt steekje uit aan Romelu Lukaku na Champions League-uitschakeling. “Welkom terug”

Manchester United-linksback Luke Shaw heeft dinsdagavond, na de uitschakeling van Inter in de Champions League, een prikje uitgedeeld aan ex-ploegmaat Romelu Lukaku. Boven een tweet van twee maanden geleden, waarin Lukaku zich vrolijk maakte over spelen in de Champions League, schreef hij droogjes: “Welkom terug.”

Internazionale Internazionale Barcelona Barcelona Lukaku scoort (te weinig) maar Inter laat zege liggen tegen Barcelona B en moet naar Europa League

De linksback van Manchester United had nog een virtueel appeltje te schillen met de Rode Duivel nadat die de sprinttests van de Engelse topclub openbaar gemaakt had. Uit die data bleek dat Lukaku één van de snelste spelers van de club was, maar tegelijk hadden de surfers het algauw over de sprintspelheid van Shaw, die de traagste bleek. De verdediger voelde zich in zijn hemd gezet en verweerde zich door te zeggen dat hij maar aan 70 procent gelopen had omdat hij net uit blessure kwam.

Blijkbaar zag de Engelsman dinsdagavond zijn kans schoon om een beetje wraak te nemen. Nadat Lukaku zich met Inter niet had kunnen plaatsen voor de achtste finales, reageerde hij op een tweet van twee maanden geleden, waarin de Rode Duivel zich vrolijk maakte over spelen in de Champions League. “Welkom terug”, schreef hij er droogjes boven, want wordt na Nieuwjaar verwezen naar de minder hoog aangeschreven Europa League… waar Shaw en zijn ex-club Manchester United momenteel in uitkomen.

Aan ‘Big Rom’ zal het echter niet gelegen hebben. De Belgische topschutter aller tijden speelde een sterke wedstrijd én scoorde dinsdagavond tegen Barcelona, maar toch ging Inter met 1-2 onderuit. Daardoor eindigen ze op de derde plek in hun groep achter Barcelona en Dortmund.

