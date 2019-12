Onderzoek naar hakenkruisen op gevels en auto’s in Denderleeuw

Denderleeuw - In het Oost-Vlaamse Denderleeuw is de lokale politie een onderzoek gestart nadat hakenkruisen werden aangebracht op de gevels van woningen en op auto’s. “Dergelijke daden veroorzaken meer polarisering in onze samenleving en worden niet getolereerd”, zegt het gemeentebestuur van Denderleeuw.

De feiten werden dinsdagmorgen vastgesteld in de Hoogstraat in deelgemeente Iddergem. Het ging om hakenkruisen op de gevels van drie woningen en op twee auto’s. Buurtbewoners verwittigden de lokale politie, die een buurtonderzoek voerde om de daders te identificeren.

Foto: BELGA

“Gezien de aard van de symbolen die gebruikt werden, is de lokale politie ook een onderzoek gestart naar radicalisering”, zegt het gemeentebestuur. “Dergelijke daden veroorzaken meer polarisering in onze samenleving en worden niet getolereerd. Het gemeentebestuur veroordeelt elke uiting van racisme of haat. Het gemeentebestuur streeft naar een inclusief Denderleeuw waar iedere inwoner zich thuis voelt. Dit is ook de weg waarvoor gekozen is in het meerjarenplan.”

De daders zijn voorlopig spoorloos.