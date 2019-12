Man houdt alle fietsers op zijn weg tegen en geeft hen enveloppe met afscheidsbrief

Zedelgem / Brugge / Assebroek - Schrik niet als je op het fietspad tussen Zedelgem en Assebroek dezer dagen wordt tegengehouden door een man die je een enveloppe geeft. Hij wil geen geld en wil je niets verkopen. Hij wil je enkel zijn afscheidsbrief geven.

12,7 kilometer lang is het fietstraject tussen Assebroek en Zedelgem. Eén man rijdt dat traject al jarenlang, van en naar zijn werk. Hij heeft er de gewoonte van gemaakt om zoveel als mogelijk de andere fietsers te begroeten.

Maar straks is het gedaan. Op 1 januari gaat hij op pensioen. Dan zal hij zijn o zo vertrouwde route niet meer fietsen. Maar hij wil niet zomaar verdwijnen. Sinds deze week deelt de bijna-gepensioneerde brieven uit. Afscheidsbrieven.

“Wekenlang, maandenlang, jarenlang en voor sommigen zelfs decennialang hebben onze wegen elkaar gekruist”, schrijft de man. “’s Morgens of ’s avonds na het werk. Ook al kenden we mekaar niet, we zijn mekaar beginnen groeten.”

De man beschrijft hoe de ene zijn vinger opstak als groet, de andere lachte eens. Sommigen gooiden hem zelfs een oprechte “goedemorgen” toe.

“Maar weldra komt er een einde aan mijn dagelijks traject”, schrijft de man in zijn brief. “Begin volgend jaar bereik ik de pensioengerechtigde leeftijd.” Hij zal daarom minder vaak op het traject Assebroek-Zedelgem verschijnen. “Ik vond het jammer dat we geen afscheid konden nemen. Daarom dit korte briefje waarmee ik jou wil bedanken om met je groet mijn weg van en naar het werk op te vrolijken.”

De afscheidsbrief eindigt met een vraag: “Wil je alsjeblief voortaan mijn collega’s groeten?”

