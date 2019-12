Kersvers informateur Joachim Coens koos die opvallende groene jas niet zelf

Zijn gezicht is misschien nog niet overal bekend, maar zijn groene geruite jas alvast een tikkeltje meer. Waar CD&V-voorzitter en kersvers informateur Joachim Coens ook verschijnt dezer dagen, altijd draagt hij dezelfde opvallend groene geruite jas. Zelfs dinsdag tijdens zijn bezoek bij de koning. “Mooi maar niet zelf gekozen”, zegt zijn vrouw.

Het was spannend wachten aan de paleispoort dinsdag om te weten wie koning Filip als nieuwe formateur had aangesteld. Eén element verraadde de keuze al van ver: de groen geruite jas. Die kon alleen maar van Joachim Coens zijn, de pas verkozen nieuwe voorzitter van de CD&V.

Toen hij vorige week zijn verkiezingsoverwinning vierde droeg Joachim Coens ook al een groen geruit jasje. En in aanloop naar die verkiezingen nam hij een filmpje op, ook al in die groen geruite overjas.

Ook op de voorzitter Foto: Photo News

“En toen wij hem gingen interviewen voor de voorzittersverkiezingen, samen met zijn opponent Sammy Mahdi, droeg Joachim Coens die jas ook al”, zegt onze politiek-journalist Farid El Mabrouk. “Daaronder droeg hij een kostuumjasje dat bijna identiek hetzelfde is als die overjas.”

Maar dat stelt Kristin Dewever, de echtgenote van Joachim Coens even bij. “Dat kostuumjasje is toch anders van kleur en motief.”

OK, dat weten we dan. Maar dat Joachim Coens groen geruite jassen draagt blijft overeind. Dat is ook politicoloog Nicolas Bouteca niet ontgaan. Op Twitter trekt hij de vergelijking tussen de paarse campagne-blazer van Hilde Crevits en nu de groene jas van Joachim Coens.

Wat zou het geheim achter de groene jas zijn? @cdenv pic.twitter.com/5H4oXGTUpv — Nicolas Bouteca (@NicolasBouteca) December 11, 2019

“Wat zou het geheim achter de groene jas zijn?” vraagt Bouteca zich af. Kirstin Dewever, de echtgenote van de kersverse informateur geeft het antwoord: “Mijn man heeft twee geklede winterjassen. Die groen geruite is nieuw van vorig jaar. Die begint hij nu meer en meer te dragen. Omdat hij hem mooi vindt, anders zou hij die niet dragen.”

Die groene jas, is gekozen door mevrouw Dewever. “Nee, mijn man gaat niet mee kleren shoppen voor hem. Ik breng zijn kleren mee. In de winkel viel mijn oog meteen op die groene jas. Nee, ik ga niet zeggen van waar die komt.”