Geena Lisa toont haar nieuwe vriend

Geena Lisa (47) heeft een nieuw lief. Dat liet ze al langer uitschijnen met kiekjes op Instagram en bevestigt ze nu ook in TV Familie. Al wil ze voorlopig niet te veel kwijt over Pieter, behalve dan dat “het heel goed” gaat tussen hen.

De voormalige VRT-omroepster toonde haar nieuwe vriend Pieter eerder al op sociale media, tijdens een trip naar Sevilla. En gisteren ging hij met haar mee naar de première van de nieuwe FC De Kampioenen-film.

Geena Lisa heeft twee kinderen, Zion Noah (19) en Yaro Nesta (17), uit een eerder huwelijk met zanger Coco Jr. De twee kunnen het nog steeds goed met elkaar vinden. “Het is geweldig. Coco is familie. Hij is niet alleen mijn ex-man en de vader van onze zonen, hij is vooral iemand die heel belangrijk is geweest in mijn leven en dat nog altijd is”, zei ze vorig jaar nog in onze krant. Maar na haar scheiding besefte ze ook dat ze “nooit meer een levenspartner zal hebben die bij alle fases in mijn leven aanwezig was. Maar ik treur daar niet om. Ik ben heel blij met wat er wel is.”