Langdurig zieken willen werken maar doen het niet “omdat doktersbriefje het zegt”

Bijna een derde van de werknemers die langdurig in ziekteverlof zijn zegt te kunnen én te willen werken maar doet het niet. De grootste drempel voor werkhervatting is een negatief doktersadvies. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-dienstverlener Securex. “We willen niet raken aan de diagnose van de arts, maar we zien dat de duurtijd op het doktersbriefje de belangrijkste reden is waarom een werknemer het werk niet hervat.”