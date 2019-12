TUI gaat samenwerken met Brussels Airlines

Touroperator TUI gaat vanaf Kerstmis samenwerken met luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines. Een Airbus A320 met 180 stoelen zal de bestaande capaciteit versterken, zo meldt TUI woensdag. De door Brussels Airlines uitgevoerde vluchten zullen in de beginfase de Middellandse Zee-bestemmingen aanvliegen.

De eerste vluchten zullen tijdens de kerstvakantie uitgevoerd worden onder een TUI fly-vluchtnummer. In de periode van december tot oktober zijn de door Brussel Airlines verzorgde vluchten voornamelijk voorzien tijdens het weekend. Tijdens de maanden juli en augustus zal Brussels Airlines twee vluchten per dag uitvoeren voor TUI fly. De bemanning zal bestaan uit piloten van Brussels Airlines en cabinepersoneel van zowel Brussels Airlines als TUI fly.

Aanvankelijk zullen 14 bestemmingen met Brussels Airlines worden aangevlogen: 6 in Spanje, 3 in Griekenland, 2 in Turkije en een in Marokko, Egypte en Bulgarije. Andere bestemmingen kunnen hier volgens TUI naderhand aan worden toegevoegd.

Het faillissement van touroperator Thomas Cook was een opdoffer voor Brussels Airlines, dat nauw samenwerkte met Thomas Cook België en in 2017 de chartermaatschappij Thomas Cook Airlines België overnam.