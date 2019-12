Tien afwezige bijzitters verkiezingen veroordeeld tot geldboetes van 600 euro

Brussel - Tien mensen die bij de federale verkiezingen van 26 mei niet of te laat waren komen opdagen om hun taak als bijzitter of voorzitter van een stem- of telbureau te vervullen, zijn woensdag door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot geldboetes van 600 euro. Voor drie van hen werd die geldboete voor de helft met uitstel uitgesproken en voor twee zelfs volledig met uitstel. Eén persoon werd vrijgesproken omdat in haar oproepingsbrief een verkeerd kiesbureau was opgegeven.

In totaal waren het maar liefst 486 mensen die op 26 mei niet of te laat kwamen opdagen als bij- of voorzitter, zonder dat zij daarvoor een wettige reden konden aantonen. Al die mensen kregen eerst de kans om een minnelijke schikking van 250 euro te betalen en 383 van hen gingen ook op dat aanbod in. De 103 personen die niet betaalden, werden gedagvaard voor de correctionele rechtbank.

Woensdag velde de rechtbank vonnissen in 11 van die zaken. Slechts twee personen waren bij de behandeling ook komen opdagen. Een vijftiger uit Sint-Pieters-Leeuw had beweerd dat hij geen enkele oproeping had gekregen, niet om als bijzitter op te treden en zelfs niet om te gaan stemmen. Alleen zat in het dossier wel een document dat de man op 10 mei had ondertekend en waarin hij te kennen gaf dat hij zijn oproeping als bijzitter ontvangen had. Die man kreeg een geldboete van 600 euro, waarvan de helft met uitstel.

Een jonge vrouw uit Sint-Pieters-Leeuw had de oproeping naar eigen zeggen fout begrepen en dacht dat het om haar stembrief ging. De vrouw betaalde de minnelijke schikking wel, maar enkele dagen te laat. De rechtbank legde haar een geldboete van 600 euro op, weliswaar met uitstel.