Moet Dries Mertens binnenkort kiezen tussen record of toptransfer?

Boem, weer één erbij. Dries Mertens is dinsdagavond opnieuw een goal dichter gekomen bij de titel van topschutter aller tijden voor Napoli. Maar de tijd dringt bij een club die hem, onder impuls van een heetgebakerde voorzitter, liever kwijt dan rijk lijkt. Intussen dient Inter zich aan - een uitweg uit de chaos van Napoli én een toptransfer op zijn 32ste. Staat Mertens voor een loodzware keuze?

LEES OOK. Ruime zege tegen Racing Genk was niet genoeg: het Napoli van Dries Mertens ontslaat trainer Carlo Ancelotti

Na zijn goal tegen Genk zit Dries Mertens (32) nu al aan 118 goals voor Napoli. Nog drie verwijderd van de topschutter aller tijden, clublegende Marek Hamsik. De Rode Duivel maakte er in het verleden geen geheim van dat hij dat record maar wat graag op zak wil steken.

Alleen: lukt Mertens dat nog wel? De Belg werd genoemd als één van de aanstokers voor de weigering van de spelerskern van Napoli om op afzondering te gaan. Een spelersopstand die Aurelio De Laurentiis, de heetgebakerde voorzitter van de Italiaanse topclub, in alle staten achterliet. Hij heeft inmiddels al laten verstaan dat hij niets meer moet weten van de spelers die in opstand kwamen, en stelde zelfs dat hij “ze allemaal zou verkopen”.

Mertens zou daarbij een logisch doelwit zijn - volgens de Italiaanse pers kreeg hij al een boete van 145.000 euro voor zijn rol in de spelersopstand, en het contract van de Rode Duivel loopt eind dit seizoen af.

Vier goals in twee wedstrijden?

Leider Inter, waar Romelu Lukaku speelt, ligt op de loer om Mertens over te nemen. De ideale uitweg, in zijn huidige vorm zelfs een stap hogerop... al zou het hem wel zijn record kunnen kosten. De enige manier waarop Napoli immers nog geld kan vangen voor Mertens is door hem in januari al te verkopen. In dat geval heeft de Belgische aanvaller in het slechtste geval nog twee wedstrijden (in december) om vier doelpunten te maken en het record van Hamsik te breken. In januari staan er nog vijf matchen op programma, met op 6 januari… Napoli-Inter.

LEES OOK. Toptransfer in de maak: Inter wil Dries Mertens halen om duo met Romelu Lukaku te vormen