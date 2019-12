Jeff Hoeyberghs aangeklaagd door Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen stelt zich burgerlijke partij tegen Jeff Hoeyberghs. “Zijn uitspraken zetten aan tot discriminatie en haat jegens vrouwen”, klinkt het. Meer dan duizend meldingen liepen daar dinsdag binnen na de seksistische opmerkingen van de plastisch chirurg.

De voorbije dagen deden de beelden van Hoeyberghs’ lezing aan de UGent van vorige week heel wat stof opwaaien. Hij maakte opmerkingen als “Vrouwen willen wel de privileges van de mannelijke bescherming en geld. Maar ze willen wel niet meer hun benen opendoen” en “Je kan een vrouw niet als gelijke behandelen zonder haar slaaf te worden”.

De organisatie is blij met zoveel meldingen op één dag, “want het is een duidelijk signaal dat dit soort uitspraken niet meer getolereerd worden in onze samenleving”, zegt ajdunct-directeur Liesbet Stevens.

“Natuurlijk gaat het om meer dan het uiten van een controversiële mening. Als je vrouwen lui en dom noemt, verlaag je de drempel om hen te discrimineren. Als je stelt dat ze hun benen moeten opendoen, verlaag je de drempel om hen te verkrachten. De misogyne en denigrerende uitspraken van Jeff Hoeyberghs zetten aan tot haat tegen vrouwen, en dragen zo zelfs bij tot een klimaat van discriminatie en geweld jegens vrouwen.”

Net daarom is het de opdracht van het instituut om in te grijpen, klinkt het. Het Instituut trekt naar de rechtbank en vraagt de feiten te onderzoeken in het licht van de schending van de Gender- en Seksismewet.

