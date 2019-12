Man gooit schoonzus van de trap tijdens haar huwelijksfeest

De 29-jarige Brit Tomos Rhydian Wilson moet zijn schoonfamilie een schadevergoeding betalen nadat hij in een dronken bui de bruiloft van zijn broer en schoonzus vergald heeft.

Het ging mis toen de familie van de bruid en de bruid zelf de dronken bruidegom de trap ophielpen naar zijn kamer. Tomos stak vervolgens van wal dat zijn broer nooit met Erin had moeten trouwen en hij nu niet langer een echte Wilson meer was.

Vervolgens liep de situatie helemaal uit de hand, toen hij aan de trouwjurk van de bruid begon te trekken, waardoor ze op de trap ten val kwam en een aantal treden naar beneden viel. Hij probeerde de vrouw ook te slaan.

Vervolgens moest haar familie het ontgelden. Zo schold hij de moeder en de zus uit en pakte hij een andere zus hardhandig bij haar nek vast. Tomos vernielde verschillende dingen op de trouwlocatie en kreeg het bovendien aan de stok met de manager.

Volgens de advocaat van de man deelde juist de bruid de eerste klap uit, maar daar ging de rechter niet in mee. Hoewel niemand echt ernstig gewond raakte, rekende de rechter het Tomos toch sterk aan dat “de slechte herinneringen over wat een mooie dag had moeten zijn, nog wel even zullen blijven”, zo weet de Daily Mail.

Naast een schadevergoeding kreeg hij ook een taakstraf opgelegd. Hoe de band met zijn broer en schoonzus op dit moment is, is niet bekend.