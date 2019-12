“Hoe oud wordt een kip?” tweede meeste gegoogelde hoe-vraag in 2019. Wij zochten het voor u uit

Eindejaar nadert en dus geeft zoekmachine Google lijstjes vrij van de meest gegoogelde vragen van het afgelopen jaar. Nummer twee in het lijstje met hoe-vragen is opvallend: Hoe oud wordt een kip? Maar dierenarts Henk Decock, gespecialiseerd in kippen en vogels, is niet verrast dat de vraag zo vaak terugkomt. Hij geeft de antwoorden over leven en dood van de kip.