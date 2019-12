Ondanks tegenbeweging gaf consument weer meer uit op Black Friday

Ondanks tegenbewegingen als Green Friday of Local Friday, blijkt uit de betaalgegevens van Ingenico dat op Black Friday het aantal online transacties in Europa dit jaar aanzienlijk toenam. In verschillende sectoren, dus niet alleen de detailhandel, werd meer verkocht.

Na analyse van de online transacties bevestigde Ingenico dat het verkoopvolume rond Black Friday 11% hoger lag dan vorig jaar en dat er in totaal 86% meer transacties waren dan op een gemiddelde vrijdag. Met € 135 was ook de gemiddelde transactiewaarde hoger. Omdat de gemiddelde transactiewaarde sinds 2016 afnam, is de nieuwe stijging een indicator van de groeiende populariteit van het evenement in de regio: een positief signaal voor Europese e-commerce bedrijven die in de toekomst willen meedoen.

Ook in de aanloop naar Black Friday waren er meer transacties dan vorig jaar. Van maandag tot en met donderdag lag het aantal online transacties in Europa 15% hoger dan in 2018. Omdat het winkelfestijn inmiddels een hele week duurt, adviseert Ingenico online bedrijven om de verkoopperiode aan te grijpen om vóór het einde van het kalenderjaar hun winst te verhogen.

Na het succes van Black Friday merkt Ingenico ook dat er meer werd verkocht dan vorig jaar tijdens Cyber Monday. Die dag werden namelijk 15% meer transacties verwerkt dan in 2018. Om 12 uur ‘s middags verwerkte Ingenico 28% meer transacties dan vorig jaar op dat tijdstip, met uitschieters van ongeveer 55% meer transacties dan op een gemiddelde maandag.