Time Magazine roept Greta Thunberg uit tot Persoon van het Jaar

Het Amerikaanse Time Magazine heeft klimaatactiviste Greta Thunberg uitgeroepen tot Persoon van het Jaar. Ze is de jongste persoon ooit die de eer te beurt valt. “Op minder dan een jaar is een 16-jarig kind uit Stockholm van eenzaam protest verveld (...) tot een globale beweging”, aldus Edward Felsenthal, hoofdredacteur van Time.

“Voor het alarm slaan om de roofzuchtige relatie die de mensheid heeft met de enige thuis die we hebben, voor het hebben van een stem in een verdeelde wereld die achtergrond en grenzen overstijgt, voor het tonen van hoe het eruit zou kunnen zien zodra een nieuwe generatie de leiding neemt, is Greta Thunberg TIME’s Persoon van het Jaar 2019”, motiveert de hoofdredacteur de beslissing van het magazine.

Thunberg waarschuwde woensdag nog voor het “gevaar van creatieve PR” in de strijd om het klimaat Video: Reuters

Leiders wiens boodschap en hoger doel resoneert

Thunberg is de jongste persoon ooit door het magazine benoemd werd tot Persoon van het Jaar. Nog volgens de hoofdredacteur van het magazine zijn de people of the year in het 92-jarige bestaan van de ‘franchise’ veelal machtige individuen geweest die zich in het bedrijfsleven, wetenschappelijke instituten of politieke apparaat hebben opgewerkt om zo een stempel te drukken op de wereld. “Maar op dit moment, nu vele traditionele instituten schijnen te falen, te midden schokkende ongelijkheid en sociale onrust en politieke verlamming, zien we nieuwe vormen van invloed en macht aan het werk.” Die macht is volgens Time in handen van mensen zoals Greta Thunberg en andere leiders die een (hoger) doel voor ogen hebben.

Vorige People of the Year

De afgelopen twee jaar kwam de titel niet een persoon, maar bewegingen toe. In 2018 benoemde het magazine de ‘De bewakers van de waarheid’, postuum geleid door de vermoorde Washington Post-columnist Jamal Khashoggi, Person of the Year. In 2017 werden alle mensen zich hebben verzet tegen seksueel geweld en intimidatie, samen met de hele #metoo-beweging, benoemd tot Persoon van het Jaar. In 2016 koos het magazine voor de Amerikaanse President Donald Trump.

