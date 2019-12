Kat Kerkhofs duikt in kleerkast van Dries Mertens en veilt enkele (gegeerde) voetbalshirts voor het goede doel

Rode Duivel Dries Mertens en Kat Kerkhofs willen Pleegzorg Vlaanderen een duwtje in de rug geven in de aanloop naar de Warmste Week van Studio Brussel. Onder de noemer ‘De Warmste Pleegzorg’ gaan de twee enkele gegeerde truitjes van topvoetballers veilen.

“Een tijdje geleden waren Dries en ik op bezoek bij een pleeggezin dat een meisje met een beperking opving”, zegt Kat Kerkhofs. “We waren zo geraakt door hun verhaal dat we achteraf al onze vrienden en familie vertelden over de ontmoeting. Maar we wilden ook zelf iets ondernemen. Samen met enkele vriendinnen heb ik meteen plannen gemaakt om een warme actie op te zetten. We doken samen in de kleerkast van Dries en haalden er truitjes uit die we gaan veilen voor pleegzorg.”

Tot zaterdag 21 december kan iedereen een bod doen op enkele unieke gehandtekende shirts van Dries Mertens, Kevin De Bruyne, Eden Hazard en heel wat andere topvoetballers via www.dewarmstepleegzorg.be.

De Warmste Brunch

“Tijdens de Warmste Week willen we ook nog enkele pleeggezinnen in de bloemetjes zetten”, vertelt Kat Kerkhofs. “Daarom organiseren we de Warmste Brunch in hotel de Gulde Schoen in Antwerpen. Samen met Pleegzorg Vlaanderen nodigen we 50 pleegouders, pleegkinderen, pleegbroers en pleegzussen uit die we die dag in de watten willen leggen. Jammer genoeg kunnen we niet alle pleeggezinnen in Vlaanderen uitnodigen, maar we willen iedereen die een warme thuis biedt aan kinderen die het nodig hebben wel ontzettend hard bedanken.”

“We hopen op deze manier niet alleen een aardig bedrag voor pleegzorg te verzamelen, we willen pleegzorg ook in de kijker zetten”, aldus Kerkhofs. “Bij pleegzorg zoeken ze nog naar pleeggezinnen in alle hoeken van ons land voor kinderen die voor korte of lange tijd niet bij hun eigen mama of papa kunnen wonen. We hopen dat mensen met een groot hart misschien ook wel durven nadenken om de stap te zetten als pleeggezin.”

Pleegzorg Vlaanderen zoekt op dit moment nog heel wat pleeggezinnen die zich willen openstellen om kinderen kort, lang of af en toe een weekend op te vangen in hun gezin.

Wil je meer weten? Dan kan je steeds bellen naar het telefoonnummer 0800-30 181 of surfen naar www.pleegzorgvlaanderen.be.