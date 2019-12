Standard-middenvelder Selim Amallah geeft hoop op kwalificatie niet op: “In voetbal is alles mogelijk”

Standard wacht donderdagavond een haast onmogelijke taak wil het Europees overwinteren. De Rouches moeten thuis tegen Arsenal een monsterscore neerzetten. “Waarom zouden we er niet in geloven?”

In een zo goed als uitverkocht Sclessin moet het donderdag gebeuren voor de ploeg van Michel Preud’homme. Alleen een stunt is goed genoeg. Van de mogelijke scenario’s die op tafel liggen, is met 5-0 van Arsenal winnen de meest duidelijke en ook meteen de moeilijkste. Het geloof is er echter, zo beweert men in Luik. “Waarom zouden we er niet in geloven?”, lacht Selim Amallah. “In het voetbal is alles mogelijk. De match tegen Arsenal is een geweldige affiche. We gaan alles geven en dan weet je nooit wat er nog kan gebeuren.”

Hopen op Portugezen

Puntenverlies van Frankfurt tegen Guimaraes zou Standard bijvoorbeeld heel goed kunnen gebruiken. Verliezen de Duitsers thuis van de Portugezen, dan is een zuinige 1-0 tegen Arsenal voldoende. Eindigt Frankfurt-Guimaraes in een gelijkspel, dan moet Standard met minstens drie goals verschil winnen of met 3-1, 4-2 en alles daarboven.

“We moeten in ieder geval beter doen dan tegen Moeskroen”, stelt Amallah. “Zo’n match als tegen Arsenal speel je niet elke dag. We willen ons eigen spel spelen en het hen moeilijk maken. Aan de sfeer in Sclessin zal het alvast niet liggen.”