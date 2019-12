AA Gent-trainer Jess Thorup hoedt zich voor onderschatting van Oleksandria: “Mogelijk het zwaarste duel”

AA Gent-coach Jess Thorup benadrukte woensdag, een dag voor de laatste groepswedstrijd van de Buffalo’s in de Europa League, thuis tegen het Oekraïense Oleksandria, dat zijn team mogelijk de moeilijkste wedstrijd van de hele campagne te wachten staat.

“Vier maanden geleden had niemand gedacht dat we zouden staan waar we nu staan”, opende Thorup de persbabbel. “Ik had er onmiddellijk voor getekend om voor de laatste speeldag zeker te zijn van kwalificatie. Maar nu we hier staan, willen we ook die eerste plaats in de groep. We hebben zo hard gevochten, doorheen de kwalificatie, doorheen de groepsfase. Wolfsburg was vooraf de grote favoriet, Saint-Etienne werd als tweede gerangschikt. Maar wij staan toch maar mooi eerste na vijf duels. We verdienen die eerste plaats en willen ze ook vasthouden. Het is belangrijk voor het prestige van de club. Het zou mooi zijn door te stoten zonder nederlaag. We hebben al bewezen dat we van iedereen kunnen winnen, dat we ook buiten België ons mannetje kunnen staan. En bovendien hebben de groepswinnaars een voordeel bij de loting voor de tweede ronde. Ook dat is niet onbelangrijk.”

“Maar het zal niet makkelijk worden morgen”, vervolgde Thorup. De Deen was tijdens de groepsfase duidelijk onder de indruk geraakt van het Oekraïense team en strooide met lof. “Ik verwacht morgen misschien wel de moeilijkste wedstrijd van de hele groepsfase. Voor de buitenwereld lijkt dat misschien niet, maar ik ben er zeker van dat Oleksandriya er vol voor zal gaan. Het zal hard tegen hard worden. Oleksandriya is een sterk team, met veel grote spelers en dus veel duelkracht. Ze geven achterin weinig ruimte weg en zijn voorin snel op de tegenaanval. Dat toonden ze ook al in hun eerste wedstrijd tegen ons. Het zou wel eens kunnen dat de supporters geduldig moeten zijn. Ik denk dat we tot het einde zullen moeten strijden voor de zege.”

“Ik heb spelers ingepeperd dat het niet makkelijk zal worden. Ik overweeg ook zeker niet met een tweede team te spelen. We kennen allemaal het belang. Iedereen zal voor de volle honderd procent gemotiveerd zijn.”

Thorup zag in de voormiddagtraining geen blessures meer opduiken en was daar blij om. De Deen mist centraal achterin immers al Michael Ngadeu-Ngadjui (geschorst), Timothy Derijck (geblesseerd) en Jan Van den Bergh (niet op de Europese lijst). Dylan Bronn werd bovendien drie weken geleden naar de B-kern gestuurd na een conflict met Thorup. De coach haalde daarom belofte Reda Akbib bij de selectie. “Het klopt dat de verdediging momenteel mijn zorgenkind is”, aldus de Deen. “Maar ik ben niet ongerust. Igor Plastun wordt mijn verdedigingsleider en kan de jongens rondom hem helpen. Lustig is een optie om naast hem te spelen. Ik heb er vertrouwen in. Ik geloof in al mijn spelers, zowel de jongens uit de basisploeg als de wisselspelers. We hebben de laatste tijd veel clean sheets behaald. Het zit achterin goed. Voor het seizoen was de verdediging zogezegd nog onze probleemzone, maar daar hoor ik de laatste tijd niets meer over.”

Thorup ging tot slot nog even in op het feit of hij overweegt zijn systeem te veranderen. Naast de vele onbeschikbaarheden achterin is voorin immers ook sleutelspeler Jonathan David nog afwezig. De Canadees verblijft in zijn thuisland, waar zaterdag zijn overleden moeder zal begraven worden. “Ik denk constant na over verschillende systemen”, besloot Thorup. “We hebben deze week nog verschillende offensieve en defensieve patronen ingeoefend. Het is een optie, maar het blijft moeilijk kiezen. Ons huidige systeem heeft de voorbije weken en maanden ook al vaak genoeg zijn sterkte bewezen.”