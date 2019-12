Michel Preud’homme reageert na kritiek op zijn uitspraken: “Dat komt enkel van mensen uit de periferie van het voetbal”

Michel Preud’homme was na het gelijkspel tegen Moeskroen (2-2) het mikpunt van kritiek, omdat hij het na de match opnam voor Paul-José Mpoku en Mehdi Carcela. De sterren van Standard pakten in de partij rood voor stevige tackles.

Op de persconferentie voor de Europa League-match tegen Arsenal, reageerde Preud’homme op de kritiek die hij in de Belgische media kreeg. De Standard-coach leek de (zware) overtredingen van Mpoku en Carcela te minimaliseren en riep ter verdediging dat ze gefrustreerd waren door de vele fouten op hen

“Wij hebben niet alle herhalingen meteen na de match”, zei de Luikse T1. “Het zijn mensen uit de periferie van het voetbal die reageren op mensen binnen het voetbal, om zo zichzelf in de kijker te zetten. Misschien moeten we ons in de toekomst ook maar gaan beperken tot het zeggen van banaliteiten, zoals je dat in het buitenland al vaak ziet.”

“Ik probeer mijn spelers te verdedigen en zal hen proberen te begrijpen. Carcela en Mpoku zijn geen gemene spelers. Het zijn creatieve jongens. Ik wilde men er enkel op attent maken dat kleine foutjes in het Belgische voetbal amper bestraft worden en dat voor frustraties kan zorgen. Als je de tackles op tv bekeek, zagen ze er uiteraard indrukwekkend uit. Zulke fouten moet je altijd trachten te vermijden”, gaf Preud’homme aan.

