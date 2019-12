Hollywood-acteur Matthew McConaughey opgemerkte gast bij Chelsea, en hij blijkt ook iets van voetbal te kennen

Hollywood-acteur Matthew McConaughey was dinsdagavond een opgemerkte gast bij de Champions League-match van Chelsea tegen Lille (2-1 winst).

“Ik reis voor mijn job de hele wereld rond… en wat is het spelletje dat je overal kan vinden? Voetbal”, sprak de ster van True detective bij The Sun. “Zelf speelde ik twaalf jaar als kind, maar het is vooral door mijn eigen kinderen dat ik nu weer fan ben. We hebben nu een lokaal ploegje in Austin, Texas - Austin FC - waar ik deels eigenaar van ben en dat in 2021 van grond zal komen. We kijken nu uit naar nieuwe spelers.”

McConaughy had speciale aandacht voor Christian Pulisic, zijn landgenoot die voor Chelsea speelt. “Hij zou een ster zijn in de Verenigde Staten”, vertelde de acteur bij de BBC. “Hopelijk kunnen we hier in de toekomst meer van zien. Jeugdvoetbal in Amerika is groot, huge. Ik hoop echt dat we dat over acht tot tien jaar terugzien, dat die generatie dan echt kan meespelen op het allerhoogste niveau ter wereld. Ik denk niet dat het ooit groter kan worden dan American football of basketbal, maar ik zie voetbal wel populairder worden dan hockey en honkbal.”