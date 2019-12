VIDEO. U19 Club Brugge gelijk tegen Real Madrid in Youth League na kopbalgoal van doelman

De U19 van Club Brugge hebben op de slotspeeldag in Youth League, de jongerenversie van de Champions League, gelijkgespeeld tegen Real Madrid.

Voor de match was het haast al zeker dat Club Brugge minstens play-offs voor de 1/8ste finale van de Youth League zou spelen. Om helemaal zeker te zijn, had het nog een puntje nodig. En als het verloor, moesten de leeftijdsgenoten van Galatasaray al zwaar gaan winnen in PSG. De klus klaren in de Versluys Arena was toch de bedoeling, maar de U19 leek wat onder de indruk van de omstandigheden en de tegenstander. Voor de rust gingen de jonge verdedigers een paar keer zwaar in de fout. Ook Van der Brempt, deel van de A-kern, deelde in de brokken. Na 22 minuten scoorde Jordi de verdiende openingsgoal na een slecht weggewerkte voorzet vanop rechts. Die voorsprong duurde amper enkele minuten: na een fout op Aelterman scoorde De Wolf vanop de stip. Dat het voor de rust geen 1-2 of 1-3 werd, was een half mirakel. Nieuw gestuntel in de verdediging werd niet afgestraft door de Madrilenen. 1-1 aan de rust, met een gelukje voor de Bruggelingen weliswaar.

Na de rust had jong Club het schroom van zich af gegooid. Het trok naar voor en kreeg de beste kansen, maar afwerken zat er niet in. Real Madrid zag af maar kwam toch weer op voorsprong: Pablo Rodriquez werkte een counter enig mooi af. Club nam risico’s en trok met man en macht naar voor, en in de allerlaatste seconde gebeurde het ondenkbare. Op een corner van uitblinker De Cuyper kopte doelman Senne Lammens zowaar raak. De kleine 1.000 supporters in Oostende gingen uit hun dak, spelers en staf sprongen elkaar in de armen. Club pakt de tweede plaats in groep A en speelt dus play-offs voor de volgende van de Youth League.

WAT EEN GOAL!! @senne_lammens kopt onze boys naar de volgende ronde! ?????? pic.twitter.com/OVv6h5admQ — Club Brugge KV (@ClubBrugge) 11 december 2019

De poules in de Youth League waren identiek aan die van het toernooi bij de A-elftallen maar bij de U19 stoot wel alleen de groepswinnaar door naar de 1/8ste finales. Die eer is voor Real Madrid.

Club speelt als nummer twee play-offs tegen de winnaars van het kampioenenspoor voor een plaats bij de laatste zestien.