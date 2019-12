Belg verdient gemiddeld 3.558 euro per maand. Maar in welke sectoren verdien je het meest en wie kreeg het meeste opslag?

Een voltijdse werknemer verdiende in België in 2017 gemiddeld 3.558 euro bruto per maand, een stijging met 15 procent in vergelijking met 2010. Achter dat ene cijfer van statistiekbureau Statbel zit een schat aan informatie. In welke sectoren verdien je het meest? Bij wie stijgt het loon het snelst?