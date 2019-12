Dubbel doopsel: Kimpsy laat haar beide kindjes tegelijkertijd dopen, ook al hebben ze andere papa’s

Lichtervelde - Voor Kimpsy Vanhooren uit Lichtervelde werd 23 november 2019 een dag om voor altijd te onthouden. De mama mocht haar twee kindjes, beiden van een andere papa, allebei op dezelfde dag in dezelfde kerk in Lichtervelde te dopen. “Ik ben vooral blij dat mijn ex de toestemming gaf om ons kindje te laten dopen.”

Negentien maanden geleden kregen Nico Vandenberghe en Kimpsy Vanhooren een dochtertje Jailey. “Nico zag het niet onmiddellijk zitten om ons dochtertje te laten dopen. Ik vond het wel spijtig. Met het oog op later vind ik dat heel belangrijk.”

Foto: bfr

De relatie tussen Nico en Kimpsy liep op de klippen. Kimpsy leerde Kevin Fiers kennen. Het klikte meteen en het koppel is inmiddels verloofd. Op 28 september laatstleden kwam hun zoon Levy op de wereld. Het koppel besliste onmiddellijk om hun zoontje te laten dopen.

“Onlangs gaf mijn ex Nico uiteindelijk toch toe om ook Jailey te dopen.” Op 23 november gebeurden beide doopvieringen in de kerk in Lichtervelde. Dit tot grote vreugde van Kimpsy.

“Veel mensen vonden het best wel grappig dat ik twee keer met een verschillende partner ons kindje moest begeleiden bij de doop. Ik ben echter heel tevreden dat ook Jailey gedoopt is. Met het oog op haar communie en haar trouwfeest later vind ik dit een belangrijke stap.”