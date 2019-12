Nieuwe soort huisspin ontdekt die zich in meubels verbergt en vlees doet rotten met slechts één beet

In de Mexicaanse hoofdstad Mexico City hebben wetenschappers van de Universidad Nacional Autónoma de México een nieuwe soort huisspin uit de familie van de vioolspinnen beschreven. Vioolspinnen zijn vooral in de Verenigde Staten berucht omdat hun gif bloedvaten verwoest, vlees kan doen rotten en dodelijk is. Deze nieuwe soort is niet agressief, maar ook niet bang van mensen en verbergen zich in kieren en spleten, bijvoorbeeld in muren en meubels van slaapkamers. En hun beet is dodelijk.

Professor Alejandro Valdez-Mondragon en zijn studenten ontdekten de spin enkele jaren geleden in de Mexicaanse hoofdstad. Aan de hand van DNA en moleculaire onderzoeken kwamen de wetenschappers te weten dat het een heel nieuwe soort vioolspin is. Hun bevindingen werden in november gepubliceerd. Ze waarschuwen nu ook voor de gevaarlijk beet van de nieuwe vioolspin.

Er zijn wereldwijd zo’n 139 soorten vioolspinnen, maar vooral op het Amerikaanse continent zijn de huisspinnen berucht. Hun gif bevat een enzym dat bloedvaten verwoest, waardoor het vlees rond de beet kan gaan rotten. Het gif kan ook tot een trage, pijnlijke dood leiden, vooral bij kinderen.

Al nuanceren wetenschappers dat gevaar omdat een beet van de vioolspin zeldzaam is. De spin is niet agressief, maar kan flink uithalen als ze zich bedreigd voelt.

Volgens Valdez-Mondragon wordt de beet van de vioolspin minder dodelijk, hoe meer men naar het zuiden gaat. Deze soort is echter “volledig anders dan alle andere spinnen op de planeet” en heeft dodelijk gif, zelfs in Mexico.

De familie waartoe de spinnen behoren, werd al beschreven in 1880. In Mexico alleen komen 39 soorten van die spinnenfamilie voor, waarvan twee soorten werden ingevoerd via de scheepvaart. De meeste voelen zich thuis op de bodem van het regenwoud, sommige soorten gedijen dan weer het best in grotten. Maar dit exemplaar verbergt zich dus graag in slaap- en woonkamers.

