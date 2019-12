Feministische organisatie voert vrijdag actie voor uitsluiting van KVHV van UGent

Gent - De feministische organisatie Campagne ROSA, die naar eigen zeggen de video van de lezing van Jeff Hoeyberghs naar buiten bracht, gaat vrijdagochtend protesteren aan de bestuursraad van de UGent. De leden willen dat conservatieve Vlaamse studentenvereniging KVHV, die de plastisch chirurg uitnodigde voor de lezing van vorige week, uitgesloten wordt van de UGent.

Jeff Hoeybreghs deed tijdens de lezing een aantal seksistische uitspraken, die hem de laatste dagen op kritiek uit verschillende hoeken kwam te staan. Dat de video met enkele van zijn uitspraken zoveel bekeken werd, vindt campagne ROSA een goede zaak. “Het is natuurlijk schrijnend dat zulke meningen bestaan en dat extreemrechtse studentenorganisaties deze uitdragen, maar het is onwaarschijnlijk belangrijk dat dit naar buiten gekomen is”, zegt Mai Vermeulen van Campagne ROSA.

“Vrouwen willen wel privileges, maar niet meer hun benen opendoen”, klonk het tijdens de lezing van Hoeyberghs

De actie tegen de KVHV staat vrijdag om 8 uur gepland, aan het Universiteitsforum in de Sint-Pietersnieuwstraat. Er zullen dan ook open brieven uitgedeeld worden. “De rector wil het KVHV nu tijdelijk schorsen, maar dat is onvoldoende. Het enige consequente antwoord voor een universitaire instelling die seksisme bestrijdt, is de uitsluiting van het KVHV”, luidt het woensdag in een persbericht.

De organisatie roept daarnaast ook op om het debat over seksisme ten gronde te voeren. “Jeff Hoeyberghs en het KVHV zijn het topje van de ijsberg. Seksisme is een structureel en maatschappelijk probleem dat een verwrongen en minderwaardige beeldvorming van vrouwen creëert”, aldus Vermeulen.