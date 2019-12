Zeven canabisplantages ontdekt en 15 mensen gearresteerd bij 14 huiszoekingen in het Brusselse

Brussel - Bij de grootscheepse politieoperatie die woensdag heeft plaatsgevonden in het Brusselse, zijn zeven cannabisplantages met in totaal 2.586 cannabisplanten ontdekt. Ook trof de politie 14 kilo verkoopsklare cannabis aan.

Vijftien mensen werden gearresteerd en zullen in de loop van de namiddag verhoord worden door de politiediensten. Na verhoor zal de onderzoeksrechter oordelen over hun eventuele verdere aanhouding, zo meldt het Brusselse parket. In totaal voerde de politie 14 huiszoekingen uit in meerdere Brusselse gemeenten, maar ook in Wezembeek-Oppem en Terhulpen.