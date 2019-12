Aldi roept adventskalender terug nadat stuk van trompetje in longen van 9-jarige jongen terechtkwam

Supermarktketen Aldi heeft besloten om de adventskalenders met speeltjes uit de rekken te halen. Ook roept de keten consumenten op om de kalender terug te brengen. Dat meldt Aldi zelf op haar website. Maandagavond werd een 9-jarige jongen in allerijl naar het ziekenhuis gebracht nadat een stuk van een trompetje, uit de adventskalender, in zijn longen terecht kwam.

Het speeltje in kwestie zit in vakje 9 van de adventskalender. Maandagavond werd Lyam De Rossi, een negenjarige jongen uit Oudsbergen, in allerijl naar het UZ Leuven gebracht. Een minuscuul deel van een trompetje was in zijn longen terechtgekomen.

Nu heeft de keten besloten om de kalenders terug te roepen. “Kleine onderdelen, specifiek van het trompetje uit vakje 9, kunnen loskomen en mogelijk verstikkingsgevaar veroorzaken”, staat te lezen op de website van Aldi. “Aan de consumenten vragen we om het product niet meer te gebruiken en de kalender inclusief het trompetje uit vak 9 van de adventskalender terug te brengen naar de winkel. De teruggebrachte producten zullen worden terugbetaald, ook als zij geen bewijs van aankoop meer hebben.”

