Sandra (40) en Stephen zijn spoorloos: wie heeft hen gezien?

Politie en parket zijn opzoek naar Sandra Paermentier en Stephen Clement. De 40-jarige vrouw en 27-jarige man zijn sinds afgelopen weekend spoorloos.

Op zaterdag 7 december 2019, tussen 22u00 en 23u00, was er voor de laatste keer contact met de 40-jarige Sandra Paermentier en de 27-jarige Stephen Clement. Op dat ogenblik bevonden ze zich tussen Hoei en Andenne. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hen.

Ze verplaatsen zich in een blauwe VW Bora, met nummerplaat 1-HBX-529. Sandra is ongeveer 1m60 lang. Ze heeft lang rood haar en draagt meestal een bril. Ze heeft een tatoeage van een kat op haar linkerhand. Stephen heeft kortgeschoren haar. Er is niet geweten welke kledij zij droegen op het ogenblik van hun verdwijning.

Hebt u Sandra Paermentier en Stephen Clement nog gezien of weet u waar zij verblijven, neem dan contact op met de speurders via het gratis nummer 0800 30300. U kan uw tips ook sturen naar opsporingen@police.belgium.eu