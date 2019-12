Robert (94): “De eerste keer seks was in mijn kamer in het weeshuis terwijl de nonnetjes op uitstap waren”

Godfried (66), Guy (66), Juliette (74) en Robert (94) zijn vier van de zes Vlaamse senioren die het lef hebben om openhartig te vertellen over hun eigen seks- en liefdesleven in het stuk ‘All the sex I’ve ever had’, dat vanaf morgen op de planken van de Gentse Vooruit te zien is. “Hoe mijn kinderen reageren? Euh, … ze weten niet dat ik dit ga doen.”

All the sex I’ve ever had is een unieke theatervoorstelling waarmee het Canadese gezelschap Mammalian Diving Reflex de wereld rond reist. Net zoals in de twintig vorige speelsteden gingen ze in Gent op ...