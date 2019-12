Boris Johnson verbergt zich voor journalisten in koelkast, humeurige assistent vloekt tijdens live-uitzending

De zenuwen zijn strak gespannen aan de vooravond van de Britse verkiezingen. Boris Johnson slooft zich al de hele week uit om stemmen te ronselen. De huidige premier had echter geen zin in lastige vragen van journalisten toen hij woensdag in de vroege ochtend als melkboer op pad ging. Hij verborg zich dan ook vakkundig in de koelkast wanneer een reporter van de bekende talkshow ‘Good Morning, Britain’ hem op de hielen zat. De assistent van de Conservatieve premier lokte dan weer verontwaardiging uit door zijn afkeuring verbaal te uiten en het gevreesde F-woord te gebruiken tijdens de live-uitzending.